COSENZA – Nella giornata di ieri il video della performance ha rimbalzato sui social, da una chat all’altra. Hanno lasciato tutti senza parola grazie ad una esibizione corale da brividi. Sono i giovani talenti del piccolo coro del Rendano che hanno partecipato alle audizioni di Italia’s Got Talent incassando ben quattro sì dalla giuria. Un orgoglio per tutta la città dei Bruzi e per la Calabria. “Con voci dolci, emozione e un’energia contagiosa, questi giovani talenti ci regalano un momento indimenticabile – il commento della redazione del programma a corredo del video – Un’esplosione di armonia, passione e talento da rivedere più e più volte su Disney+”.

I giovani talenti sono stati accompagnati sul palco dalla direttrice Maria Carmela Ranieri che li ha guidati nel corso di un percorso lungo, ed impegnativo, iniziato lo scorso gennaio, che ha regalato loro una grande soddisfazione. Ma com’è nata l’idea di partecipare ad Italia’s Got Talent e quali saranno i prossimi step in questa sfida tra grandi talenti? Lo abbiamo chiesto proprio alla direttrice Ranieri che ci ha portato nel dietro le quinte della preparazione della performance raccontandoci quello che per loro è stata una “grande sorpresa”. (LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA).