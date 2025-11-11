Perdita idrica a Montalto, entro domani la riparazione «Intervento senza dover chiudere l’Acquedotto»

COSENZA – Sta circolando in rete, suscitando diverse reazioni, il video che mostra una significativa perdita d’acqua dalla condotta dell’acquedotto Abatemarco, nella zona montana di Montalto Uffugo. Le immagini, rilanciate nei giorni scorsi anche dall’assessore comunale Francesco De Cicco, documentano la fuoriuscita d’acqua da un punto della rete idrica principale da diversi giorni

Contattata in merito dalla nostra redazione, la Sorical ha confermato di essere pienamente a conoscenza del guasto e di avere già attivato le proprie squadre tecniche per la riparazione. Secondo quanto riferito dalla stessa società, è in corso la realizzazione di un “pezzo speciale” che consentirà di intervenire senza dover interrompere l’erogazione idrica lungo l’intero tracciato dell’acquedotto Abatemarco, che serve decine di comuni della provincia di Cosenza, compreso il capoluogo e l’area urbana.<

«Le nostre officine – spiegano da Sorical – stanno costruendo un elemento su misura che permetterà di effettuare la riparazione senza chiudere completamente l’acquedotto con tutto quello che comporta. La chiusura totale dell’erogazione dall’Abatemarco è un’operazione che riserviamo solo ai casi di emergenza estrema o quando dobbiamo concentrare più interventi programmati in diversi punti della rete». L’obiettivo è quello di minimizzare i disagi per cittadini e amministrazioni locali, garantendo la continuità del servizio idrico durante l’intervento. La conclusione dei lavori con la riparazione è prevista entro la giornata di domani, quando – assicurano da Sorical – il guasto sarà completamente risolto e la condotta ripristinata nella sua piena funzionalità.