Paura nel centro di Reggio Calabria, donna minaccia di lanciarsi dal quarto piano

REGGIO CALABRIA – Mattinata di paura nel cuore di Reggio Calabria questa mattina dove una donna si è seduta al di fuori di una finestra al quarto piano di un edificio situato al civico 542 di Corso Garibaldi, proprio di fronte alla Villa Comunale. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, visibilmente scossi, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Secondo quanto emerso la donna, in evidente stato di agitazione, ha minacciato di compiere un gesto estremo lanciandosi nel vuoto. Avviate le delicate operazioni per mettere in sicurezza l’area e tentare con lei un dialogo per dissuaderla dal compiere l’insano gesto. I vigili del fuoco hanno anche posizionato il materasso di salvataggio sotto la finestra.

In aggiornamento