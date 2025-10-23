Paura in città, auto sfonda la vetrina di un bar: 5 feriti, uno è grave – VIDEO

REGGIO CALABRIA – Momenti di panico ieri sera a Reggio Calabria quando poco dopo la mezzanotte una Lancia Y blu si sarebbe scontrata con un motociclo in via Ecce Homo, una traversa di via Sbarre Inferiori. L’impatto è stato violento: dopo la collisione, l’auto ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un bar, causando 5 feriti di cui uno in prognosi in prognosi riservata e attualmente ricoverata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

L’incidente è avvenuto nella periferia sud della città, come confermato dal comandante della Polizia Locale, colonnello Salvatore Zucco. Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto, e una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnata a mettere in sicurezza l’area per evitare ulteriori pericoli. Le indagini sono tuttora in corso per accertare le cause precise dello scontro.