Paura a Corigliano per tre ragazzi, l’auto si ribalta e finisce contro un cartellone pubblicitario

Ionio

Il violento incidente si è verificato sulla circonvallazione dello Scalo: i tre giovani sono rimasti feriti. L’auto si sarebbe cappottata dopo aver tentato di evitare un altro veicolo

55 minuti fa

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il violento impatto si è verificato lungo via Enrico Berlinguer, la circonvallazione dello Scalo di Corigliano. Intorno alle ore 2, una Fiat 500 con tre giovani a bordo si è ribaltata violentemente per poi finire la sua corsa contro un cartellone pubblicitario. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe cercato di evitare un altro veicolo in transito e il conducente avrebbe perso il controllo alla vettura, che si è ribaltata più volte prima di impattare contro il cartellone pubblicitario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato i ragazzi dalle lamiere contorte. I sanitari del 118 li hanno trasportati in ospedale. Tutti e tre hanno riportato ferite serie ma non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

