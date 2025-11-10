Segnala una notizia

Paura a Castrovillari: trattore sbanda e travolge auto, feriti sulla statale 534

Provincia

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 534, in località Cammarata, nel territorio di Castrovillari. Sul posto è intervenuto il 118 e le forze dell’ordine

2 ore fa

ambulanza notte

CASTROVILLARI (CS) – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 534, in località Cammarata, nel territorio di Castrovillari. Ancora poco chiara la dinamica, ma secondo una prima ricostruzione, un trattore avrebbe improvvisamente sbandato, finendo per urtare due auto che procedeva in senso opposto. Non c’è ancora una stima esatta del bilancio dei feriti provocato dall’impatt né delle loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per eseguire i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità che ha subito rallentamenti.

In aggiornamento

