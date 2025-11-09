Parte un colpo accidentale durante una battuta di caccia: ferito un 50enne

STIGNANO (RC) – Una battuta di caccia ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di circa cinquant’anni, residente nella provincia di Reggio Calabria, è rimasto ferito da un colpo di fucile esploso accidentalmente da un altro cacciatore del gruppo. L’incidente è avvenuto in una zona di campagna di Stignano, dove la vittima si trovava insieme ad alcuni compagni di caccia. Secondo una prima ricostruzione, durante le operazioni di tiro sarebbe partito inavvertitamente un colpo che ha raggiunto il 50enne all’addome.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza dell’uomo all’ospedale di Catanzaro. L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e, sebbene le sue condizioni restino delicate, non è in pericolo di vita. La prognosi è riservata. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e verificando le modalità con cui è avvenuto lo sparo accidentale.