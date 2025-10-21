Paola: un arresto per droga. Sospesa la licenza ad un ristorante frequentato da pregiudicati

PAOLA (CS) – I carabinieri di Paola nei giorni scorsi ha portato a termine una serie di operazioni di controllo sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti, della ricettazione e del monitoraggio degli esercizi pubblici. A Fuscaldo, durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno arrestato un 25enne pregiudicato, trovato in possesso di 12 grammi di marijuana, 2 grammi di semi di canapa indiana e materiale per il confezionamento delle dosi. La natura e le modalità del ritrovamento hanno confermato l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio.

Nello stesso contesto, il giovane – insieme a una donna incensurata, classe 2004 – è stato denunciato per ricettazione. I militari infatti, hanno rinvenuto carcasse di motocicli con telaio abraso, targhe di ciclomotori e quattro pneumatici, risultati rubati lo scorso 25 gennaio a Fuscaldo. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai proprietari del materiale sequestrato. Dopo la convalida dell’arresto, al 25enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Ristorante sospeso per 15 giorni

Sempre nell’ambito del controllo del territorio, a Paola i militari hanno dato esecuzione a un provvedimento del Questore che ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di un’attività di ristorazione. Il locale, sotto osservazione dallo scorso aprile, era divenuto punto di ritrovo abituale per soggetti pregiudicati, in violazione delle normative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).