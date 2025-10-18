Paola al fianco dei senza fissa dimora. Pastore: «Azione incisiva e diretta»

PAOLA (CS) – Solidarietà ed attenzione nei confronti di chi vive ai margini. Con questo intento i servizi sociali del Comune di Paola, diretti dall’assessore Emilio Pastore, nelle scorse ore sono scesi in campo per offrire il loro sostegno ad alcune persone senza fissa dimora che stazionavano da tempo in diversi punti della città. Di “azione incisiva, tempestiva e diretta” parla l’amministrazione comunale nel descrivere il lavoro messo in campo volto a “prevenire le emergenze e creare una rete di aiuto e ascolto verso delle persone che purtroppo vivono gravi marginalità”.

Non solo una risposta immediata quella a cui si punta ma ad un monitoraggio costante del territorio comunale che si avvale della preziosa collaborazione della Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine, agli assistenti sociali, alla Croce Rossa e alle associazioni di volontariato. Il fine? Quello di “offrire risposte immediate e concrete”, da parte dell’amministrazione, alle persone meno fortunate attraverso sostegno logistico e umano.

L’assessore Emilio Pastore che sta puntando nell’attivazione di una politica sociale che sia sempre più di prossimità, tramite i canali social del Comune di Paola, ha voluto ringrazia quanti hanno collaborato, in particolar modo i membri dell’associazione “Vivila la vita è Bella…Paolino”. Una nuova iniziativa, questa, che punta a creare una città più solidale e attenta ai bisogni di tutti.