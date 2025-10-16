Ospedale Compagna, il laboratorio analisi torna autonomo: stop a disagi e trasferimenti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – «Nessuna interruzione del servizio del laboratorio analisi del Compagna che, nonostante le difficoltà tecniche di questa estate inerenti al sistema informatico e dunque alla traslazione dei dati, ha continuato a garantire le emergenze» queste le dichiarazioni della direttrice dello spoke di Corigliano Rossano Maria Pompea Bernardi per fugare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ogni dubbio sul tema.

E poi la notizia: «a cavallo tra la fine di ottobre e i primi di novembre, il laboratorio analisi del Guido Compagna tornerà alla sua autonomia processando le provette al suo interno. Le difficoltà di agosto dovute al guasto dei sistemi informatici – commenta la direttrice Bernardi sulle perplessità sollevate negli ultimi tempi – sono state prontamente ovviate trasferendo le provette al laboratorio di Rossano. In una primissima fase qualche dato è andato perso, ma l’azienda ha ripetuto gli esami a proprie spese. Subito dopo si è entrati a pieno regime senza incorrere in nessun inconveniente e soprattutto senza disorientare i cittadini».

«Tutti i giorni – rimarca la direttrice – è stato possibile effettuare i prelievi e ritirare i referti degli stessi al Guido Compagna. A spostarsi sono sempre state le provette e mai i cittadini. Ci siamo organizzati con tre viaggi giornalieri cadenzati rispetto agli afflussi in ospedale e alle esigenze dei pazienti e le prestazioni sono state sempre garantite. Prestazioni che il laboratorio analisi del Compagna tornerà ad effettuare in completa autonomia, dal momento del prelievo alla consegna, compresa la fase in cui si processano le provette, in tempi brevi».