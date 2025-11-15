Ora è ufficiale: da Lamezia si vola anche per la Slovacchia. Inaugurato il primo volo

LAMEZIA TERME – L’annuncio era arrivato ad agosto e ora è stato concretizzato. Dall’aeroporto di Lemezia Terme si vola per arrivare anche in Slovacchia. Ieri il primo volo sulla nuova rotta che collega il principale scalo calabrese a Bratislava. Ad annunciarlo Wizz Air, una delle maggiori compagnie aeree in Italia, e Sacal, la società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme.

Il volo inaugurale, operato con l’efficiente aeromobile Airbus A321neo, ha segnato l’inizio di un servizio bisettimanale che opererà ogni lunedì e venerdì, offrendo ai passeggeri calabresi un ponte diretto verso la capitale slovacca.

Grazie alla stessa compagnia, che nell’ultimo periodo ha investito molto sullo scalo calabrese, sarà possibile infatti raggiungere Sofia, con due voli settimanali il martedì e il sabato, e Katowice grazie a tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con i primi voli previsti per il 31 marzo 2026.

Da Lamezia in Slovacchia: un ponte tra Calabria ed Europa orientale

“Siamo estremamente soddisfatti dell’inaugurazione del volo Lamezia-Bratislava di ieri – ha detto Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air – Il lancio della nuova rotta non solo apre un ponte tra la Calabria e l’Europa centro-orientale, ma è la prova tangibile del nostro ambizioso progetto di crescita. Con tre nuovi collegamenti in partenza da Lamezia, rafforziamo la nostra posizione in Italia, che si conferma il nostro mercato più grande per numero di passeggeri trasportati”.

La nuova rotta è destinata a incrementare il turismo in entrata in Calabria, rendendo la regione più accessibile ai visitatori dall’Europa centro-orientale, e a facilitare i viaggi per i residenti che desiderano esplorare la storica Bratislava a prezzi accessibili. “Ieri è stata una giornata particolarmente significativa per Lamezia Terme e per l’intera Calabria – ha detto Marco Franchini, amministratore unico di Sacal – abbiamo celebrato il ritorno di Wizz Air sul nostro scalo dopo due anni di assenza. Con l’avvio dei nuovi collegamenti per Bratislava, e nella prossima stagione S26 per Sofia e Katowice, apriamo le porte a mercati di grande interesse per la nostra regione, offrendo ai viaggiatori nuove opportunità di mobilità e favorendo l’incontro tra culture, imprese e territori. Ogni volo diventa un ponte che avvicina la Calabria all’Europa, valorizzando le bellezze del nostro territorio e sostenendo lo sviluppo economico locale”.