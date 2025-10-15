Operazione “Bononia Gate”: otto arresti a Bologna per legami con la ‘ndrangheta

BOLOGNA – Otto arresti e un sequestro di beni per un valore complessivo di un milione e mezzo di euro: è il bilancio dell’operazione “Bononia Gate”, condotta dalla Polizia in collaborazione con la Direzione Investigativa Antimafia, su coordinamento della Dda di Bologna. L’indagine, avviata nel 2021, ha coinvolto Emilia-Romagna, Calabria, Lazio e Campania e, al centro dell’inchiesta, vi è una presunta associazione per delinquere con base nel capoluogo emiliano, ritenuta legata da rapporti personali a soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta.

Secondo gli inquirenti, il gruppo era dedito a una serie di reati economici: bancarotta fraudolenta, truffa ai danni dello Stato, evasione fiscale, riciclaggio, reimpiego di denaro illecito e autoriciclaggio. Le attività criminali si sarebbero estese anche alla percezione indebita di erogazioni pubbliche, sfruttando canali apparentemente legittimi per movimentare capitali illeciti. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la rete di contatti e complicità che avrebbe permesso al gruppo di operare su più territori, mantenendo legami con ambienti della criminalità organizzata calabrese.

‘Bononia Gate’ e la cosche Piromalli e Molè

Dalle indagini emerge come le persone indagate avrebbero cercato costantemente di investire nel territorio emiliano e laziale, in particolare in zona Roma, acquisendo attività imprenditoriali e gestendole illegalmente Alcuni dei reati contestati dalla Procura (Pm Marco Forte) hanno l’aggravante di essere stati commessi per agevolare la cosca Piromalli e Molé.

Grazie al contributo di collaboratori di giustizia, le indagini hanno ricostruito la creazione e la gestione tramite prestanome, da parte dell’organizzazione, di almeno nove società con sede legale o operativa a Bologna e Roma, dal 2010. Le società dovevano apparire floride con escamotage contabili, manipolazioni di bilancio, movimentazione vorticosa di contanti, emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l’obiettivo di accedere indebitamente a finanziamenti bancari e mutui agevolati, garantiti dallo Stato tramite il Mediocredito Centrale (società partecipata al 100% da Invitalia che, a sua volta, fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze) che ha complessivamente ed indebitamente erogato circa 1,5 milioni di euro, con corrispondente danno erariale.

Le aziende, dopo aver incassato i finanziamenti ed essere state impiegate per la commissione di truffe, venivano destinate ad un veloce fallimento, non prima che i relativi conti correnti venissero prosciugati e i beni alienati o distratti con riciclaggio e reimpiego. Tutto anche grazie a due commercialisti, di Bologna e Roma, che avevano il ruolo di ‘consiglieri’, suggerendo sistemi e fornendo pareri e assistenza per violare le leggi. Il professionista attivo a Bologna ha avuto un obbligo di dimora e l’interdittiva del divieto di esercitare l’attività contabile per la durata di un anno.