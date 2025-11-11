Oncologia Medica, medico cosentino Salvatore Turano confermato coordinatore di AIOM Calabria

COSENZA – Si sono concluse le elezioni del Consiglio nazionale e regionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica – AIOM 2025 per la Calabria, con la conferma di Salvatore Turano, esponente della Provincia di Cosenza, come coordinatore regionale. Turano è riconosciuto per il suo impegno e la visione strategica nel campo dell’oncologia medica. Accanto a lui, la nuova squadra regionale comprende:

– Segretario Regionale: Francesco Grillone (Catanzaro);

– Tesoriere Regionale: Gian Luca Cervo (Paola);

– Consiglieri Regionali: Lucia Fiorillo (Catanzaro), Giancarlo Di Pinto (Castrovillari), Natale Daniele Calandruccio (Catanzaro) e Antonella Crispino (Cosenza).

Questa composizione riflette la pluralità territoriale e professionale della Calabria, con rappresentanti provenienti da diverse province e realtà locali. La conferma di Turano è stata sottolineata durante l’assemblea nazionale AIOM a Roma, con numerosi messaggi di apprezzamento dai colleghi che hanno riconosciuto in lui una guida competente e inclusiva.

Con questa leadership, AIOM Calabria punta a una fase di consolidamento e crescita, con focus su formazione, dialogo istituzionale e valorizzazione delle competenze professionali. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’osteopatia e della medicina manuale nel sistema sanitario regionale, promuovendo buone pratiche e sinergie tra operatori. «Tante sono state le iniziative nei due anni scorsi – ha dichiarato il coordinatore Turano – e la scelta di continuità permette di proseguire progetti già in essere, come “Oncorun” e tutte le altre iniziative legate alla prevenzione e all’accesso alle cure per i calabresi».