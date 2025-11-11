Segnala una notizia

Oncologia Medica, medico cosentino Salvatore Turano confermato coordinatore di AIOM Calabria

Calabria

Oncologia Medica, medico cosentino Salvatore Turano confermato coordinatore di AIOM Calabria

Il Consiglio regionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica rinnova la fiducia a Turano. Al suo fianco una squadra di professionisti provenienti da diverse province per guidare osteopatia e medicina manuale nella regione

Pubblicato

3 ore fa

il

AIOM Calabria - dott. Salvatore Turano

COSENZA – Si sono concluse le elezioni del Consiglio nazionale e regionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica – AIOM 2025 per la Calabria, con la conferma di Salvatore Turano, esponente della Provincia di Cosenza, come coordinatore regionale. Turano è riconosciuto per il suo impegno e la visione strategica nel campo dell’oncologia medica. Accanto a lui, la nuova squadra regionale comprende:

– Segretario Regionale: Francesco Grillone (Catanzaro);
– Tesoriere Regionale: Gian Luca Cervo (Paola);
– Consiglieri Regionali: Lucia Fiorillo (Catanzaro), Giancarlo Di Pinto (Castrovillari), Natale Daniele Calandruccio (Catanzaro) e Antonella Crispino (Cosenza).

Questa composizione riflette la pluralità territoriale e professionale della Calabria, con rappresentanti provenienti da diverse province e realtà locali. La conferma di Turano è stata sottolineata durante l’assemblea nazionale AIOM a Roma, con numerosi messaggi di apprezzamento dai colleghi che hanno riconosciuto in lui una guida competente e inclusiva.

Con questa leadership, AIOM Calabria punta a una fase di consolidamento e crescita, con focus su formazione, dialogo istituzionale e valorizzazione delle competenze professionali. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’osteopatia e della medicina manuale nel sistema sanitario regionale, promuovendo buone pratiche e sinergie tra operatori. «Tante sono state le iniziative nei due anni scorsi – ha dichiarato il coordinatore Turano – e la scelta di continuità permette di proseguire progetti già in essere, come “Oncorun” e tutte le altre iniziative legate alla prevenzione e all’accesso alle cure per i calabresi».

