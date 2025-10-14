Segnala una notizia

LA CALABRIA A BRUXELLES

Occhiuto a Bruxelles: “Non ho la bacchetta magica, puntiamo sulle risorse europee”

Lo ha detto il presidente della Calabria appena riconfermato, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles: “Essere qui è di fondamentale importanza”

Pubblicato

38 secondi fa

il

BRUXELLES – “Torno qui con la soddisfazione di aver avuto un risultato straordinario nella mia regione che però deve essere investito per affrontare e risolvere i problemi che nei primi anni del mio governo non era possibile risolvere”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Calabria appena riconfermato, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles. “Ho sempre detto di non avere la bacchetta magica. Ci sono problemi che per essere risolti hanno bisogno di un solido rapporto con le istituzioni europee, perché la maggior parte delle risorse impegnate per lo sviluppo di territori come quelli della Calabria sono risorse provenienti dall’Europa. Quindi essere qui è di grandissima importanza”.

