Nuovi agenti di Polizia penitenziaria in arrivo in Calabria, 48 saranno nel Cosentino

CATANZARO – Al via oggi il piano di mobilità per 2627 unità collegato al 185mo Corso allievi agenti di Polizia penitenziaria. Negli istituti penitenziari calabresi arriveranno 166 agenti, di cui 48 saranno destinati alle carceri della provincia di Cosenza.

Nella Casa circondariale di Castrovillari ne arriveranno 14 unità, in quella di Cosenza 15, nel carcere di Paola saranno invece 11 i nuovi agenti mentre nella Casa di reclusione di Rossano 8. Gli altri saranno divisi tra la Casa circondariale di Catanzaro (36 unità), quella di Crotone (2 unità), la Casa di reclusione di Laureana(3 unità) passando per 5 nella Casa circondariale di Locri e 16 in quella di Palmi. Nella Casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà ne arriveranno 26 e 30 in quella di Vibo Valentia.

“Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185mo Corso arrivati a ottobre – afferma il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove – abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 109 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti“.

“L’arrivo di questi agenti presso gli istituti calabresi e l’aumento di pianta organica negli istituti della Regione – afferma la sottosegretaria agli Interni Wanda Ferro – sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari. Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al sottosegretario Delmastro per il costante impegno nei confronti della Polizia penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio”.