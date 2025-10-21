Nuova scossa di terremoto nel Cosentino. Magnitudo 2.5, epicentro tra Montalto Uffugo e Lattarico

MONTALTO UFFUGO – Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 2.7 registrata nella notta tra domenica e lunedì a Lattarico, nel pomeriggio di oggi una nuova scossa si è verificata sempre nella stessa area. Questa volta il terremoto, registrato alle 15:14 ha avuto una magnitudo di 2.5 e l’epicentro è stato localizzato nella zona di Montalto Uffugo non lontano da Taverna di Montalto.

Il sisma è avvenuto ad una profondità di appena 9 KM ed è stato avvertito dalla popolazione anche ni comuni limitrofi, in particolare a Lattarico, Luzzi ,San Benedetto Ullano, Rota Greca e Rose. Nessun danno segnalato a cose o persone.