Nasce a Cosenza “Adesso Immobiliare”. Rivoluzione digitale e una piattaforma che svela il valore reale delle case

COSENZA – Nasce a Cosenza “Adesso Immobiliare”, il nuovo marchio della Holding Real, pronto a cambiare il modo di valutare e gestire le compravendite immobiliari in Italia. Il progetto, che coniuga innovazione tecnologica e competenza professionale, è stato presentato ufficialmente alle principali istituzioni calabresi in una tavola rotonda a Palazzo Arnone a Cosenza, alla presenza del sindaco di Cosenza, il rettore dell’Università della Calabria, il presidente della Regione Calabria, il presidente della Provincia di Cosenza e il presidente della Camera di Commercio.

Un nuovo modo di valutare gli immobili

Adesso Immobiliare si distingue dai metodi tradizionali grazie a una piattaforma informatica innovativa in grado di determinare il valore reale dell’immobile senza margini di errore. Il sistema, sviluppato con il contributo degli ingegneri dell’Università della Calabria (Unical), integra dati catastali, parametri di zona, coefficienti di qualità e indicatori di rischio idrogeologico e sismico. Tutti elementi che permettono al consulente di fornire una valutazione oggettiva, trasparente e immediata, garantendo la massima equità sia per chi vende sia per chi compra.

Il consulente potrà operare in tempo reale grazie a un semplice tablet, verificare le condizioni dell’immobile e concludere le pratiche in tempi rapidi. Tutto “Adesso”, proprio come suggerisce il nome del progetto.

Sinergia con l’Università e innovazione made in Calabria

Il cuore tecnologico e organizzativo dell’azienda resterà a Cosenza, dove è presente la sede centrale, il call center, l’ufficio pratiche e le aule per la formazione dei consulenti.

La formazione, che avverrà direttamente in Calabria, rappresenta una novità assoluta: saranno infatti i candidati da tutta Italia a recarsi a Cosenza per apprendere il metodo di lavoro e l’utilizzo della piattaforma digitale.

Un modello di sviluppo che, oltre a promuovere la valorizzazione delle competenze locali, contribuirà a generare nuove opportunità occupazionali per giovani e professionisti esperti. “Non cerchiamo solo giovani ma anche over 60, portatori di esperienza e saggezza. “Adesso Immobiliare guarda al futuro senza dimenticare il valore di chi ha ancora molto da offrire”.

Adesso Immobiliare: da Cosenza a tutta Italia

Il progetto ambisce a espandersi su tutto il territorio nazionale, mantenendo però le proprie radici calabresi. L’obiettivo è costruire una rete di agenzie e consulenti che operino con un metodo unico, supportati da un’infrastruttura digitale avanzata e da un centro di riferimento stabile nel capoluogo bruzio.

Una storia di successo internazionale

La Holding Real Estate (RE), da cui nasce Adesso Immobiliare, vanta una lunga storia di successi: fondata negli anni ’60 a Toronto da Dany Rinomato, si è affermata in Nord America come punto di riferimento per la mediazione immobiliare, gestendo nel tempo importanti parchi immobiliari e sviluppando una rete di professionisti di alto livello. Negli ultimi anni, grazie all’incontro con l’imprenditore Mauro Reda, il gruppo ha deciso di investire anche in Italia, scegliendo Cosenza come punto di partenza per un nuovo progetto che fonde esperienza internazionale e innovazione locale.

Un messaggio di fiducia e crescita

Adesso Immobiliare rappresenta così un segnale di fiducia verso il territorio e un modello di sviluppo che valorizza le competenze italiane, con un cuore tecnologico e operativo. “È un’azienda che nasce a Cosenza, resta a Cosenza e parte da qui per conquistare il mercato nazionale – afferma Mauro Reda – portando con sé un’idea innovativa e potente: innovare per creare lavoro e opportunità reali”.