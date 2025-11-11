Movida: reagisce con violenza ad un controllo. Arrestato sorvegliato speciale, sorpreso a bere fuori da un locale

VIBO VALENTIA – Proseguono i servizi di vigilanza e ordine pubblico della Questura di Vibo per garantire sicurezza e legalità nelle aree della movida cittadina. Nel corso dell’ultimo fine settimana, le forze dell’ordine hanno concentrato l’attenzione nei punti più frequentati della città, dove si radunano numerosi giovani provenienti da tutta la provincia al fine di prevenire abusi di alcol, spaccio di sostanze stupefacenti, risse, vandalismi e altri comportamenti illegali.

Il bilancio è di 596 persone identificate, di cui 90 con precedenti penali, 308 veicoli controllati, 22 test alcolemici eseguiti e numerose sanzioni al Codice della Strada. Sono stati inoltre verificati diversi soggetti sottoposti a misure restrittive, tra cui arresti domiciliari, sorveglianza speciale, affidamenti in prova e obblighi di dimora. Un controllo amministrativo è stato effettuato anche presso un esercizio commerciale del centro cittadino.

Controlli alla movida, un arresto

Durante il servizio di vigilanza nel centro città, intorno alle 2:30 di domenica, gli operatori della Squadra Volante hanno notato un uomo all’esterno di un locale, intento a consumare bevande con altri soggetti. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l’obbligo di rientrare a casa entro le 21:00. Alla vista degli agenti, il soggetto ha rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire i documenti, assumendo subito un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti dei poliziotti. Grazie al rapido intervento di altri equipaggi impiegati nei servizi di ordine pubblico, l’uomo è stato bloccato e condotto in Questura. Dopo gli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, e arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale.