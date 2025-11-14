Montalto Uffugo: pignoramenti errati della Sogert, rabbia tra i cittadini con i conti bloccati 

MONTALTO UFFUGO – A Montalto Uffugo esplode la rabbia dei cittadini contro la Sogert, l’azienda che opera nel campo della riscossione dei tributi per conto degli enti locali, accusata di aver disposto pignoramenti ingiustificati e di aver bloccato i conti correnti a cittadini che avevano già saldato quanto dovuto. La società incaricata dal Comune per il recupero dei tributi non pagati, in questi giorni avrebbe effettuato numerosi pignoramenti dei conti correnti in modo errato.

Lettere di Sogert a chi aveva già pagato e conti correnti bloccati

Secondo le segnalazioni, la società avrebbe inviato lettere di sollecito a persone che avevano già pagato, spesso recapitate anche a indirizzi sbagliati, per poi procedere ugualmente con i pignoramenti. E non solo: per i cittadini coinvolti risulta difficile e non immediato ottenere la revoca del blocco, anche presentando le ricevute che attestano l’avvenuto e corretto pagamento.

Il risultato è che diversi residenti si sono ritrovati improvvisamente con il conto bloccato, impossibilitati a effettuare operazioni essenziali: dal pagamento delle bollette all’accesso allo stipendio. Una situazione che ha generato forte disagio e rabbia, alimentata anche dalle difficoltà nell’ottenere una revoca tempestiva del provvedimento. Un errore che, secondo numerose testimonianze, starebbe coinvolgendo decine di cittadini. Il nodo principale, sottolineano i residenti, restano le comunicazioni errate inviate dalla società di riscossione: notifiche sbagliate, recapiti non corretti e richieste di pagamento non dovute che hanno innescato un effetto domino culminato nei pignoramenti.