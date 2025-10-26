Montalto Uffugo: furti e segnalazioni di persone sospette in giro per i quartieri

MONTALTO UFFUGO – Cresce la preoccupazione tra i residenti di Montalto Uffugo per una serie di episodi sospetti che, nelle ultime settimane, stanno alimentando un clima di insicurezza. Una cittadina, attraverso una segnalazione circolata sui social, ha raccontato di aver notato atteggiamenti anomali nel proprio palazzo, tanto da sospettare un possibile furto. «Presumo che nel mio condominio ci sia stato un furto – scrive – ed ho provato a contattare il comando dei Carabinieri di Montalto Uffugo, ma non ha risposto nessuno».

Montalto: un’auto sospetta di colore azzurro

Qualcuno segnala invece che “tre settimane fa una villa allo Scalo è stata derubata in pieno giorno”, a conferma di un fenomeno che, secondo vari residenti, non sarebbe isolato. Dalle segnalazioni di presenze sospette emergono alcuni particolari, in particolare di un’auto di colore azzurro che sarebbe stata vista aggirarsi nei pressi di alcuni condomini.

E i cittadini condividono sui social network le loro preoccupazioni, visti anche i casi dei mesi scorsi, sperando in maggiori controlli nelle aree segnalate da parte delle forze dell’ordine.