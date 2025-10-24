Modifiche alla viabilità in città in vista del match Cosenza-Potenza: tutte le disposizioni

COSENZA – In vista dell’incontro di calcio di Serie C tra Cosenza e Potenza, in programma domenica 26 ottobre, alle ore 14,30, allo Stadio San Vito-Marulla, il Comando della Polizia Municipale della città dei Bruzi ha emanato un’ordinanza con la quale disciplina la viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo. Misure, quelle messe in atto, volte sia a consentire l’afflusso che il deflusso allo stadio e dallo stadio, in tempi rapidi e, quindi, senza rischi per la pubblica incolumità.

Con l’ordinanza della Polizia Municipale si è ottemperato alla richiesta di specifica regolamentazione della circolazione stradale su viale Magna Grecia da parte della locale Questura. Il provvedimento è stato adottato al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva.

Modifiche alla viabilità a Cosenza: tutte le info utili

In particolare, l’ordinanza istituisce, domenica 26 ottobre, il divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 12,00 alle ore 18,00 e comunque fino a cessate esigenze, su Viale Magna Grecia e su Via G.Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia. Il provvedimento della Polizia Municipale, istituisce, inoltre, sempre dalle ore 12,00 alle 18,00, anche il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di Via Veterani dello Sport, compresa tutta l’area circostante la piscina comunale.

Il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà estendere o modificare le disposizioni contenute nell’ordinanza in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze.

Il Comando della Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi: