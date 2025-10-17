Minacce nei confronti del sindaco Fabio Signoretta: messaggio anonimo arrivato in Comune

JONADI (VV) – Una lettera anonima è arrivata questa mattina direttamente nell’ufficio del sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, all’interno della sede comunale. Nella missiva, dal contenuto minaccioso, la targa della sua auto personale e alcuni insulti. Il messaggio è stato recapitato da ignoti ma il primo cittadino non ha perso tempo e ha subito sporto denuncia alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini del caso. Sia il messaggio recapitato a Signoretta che le immagini delle telecamere di sicurezza, sono al vaglio dei Carabinieri.

Minacce al sindaco Signoretta: i messaggi di solidarità

Nei confronti del sindaco stanno arrivando tanti messaggi di solidarità da parte della politica calabrese e non solo. In primis il gruppo consiliare “Per Jonadi” che ha detto: “Questi gesti, messi in atto da chi vorrebbe condizionare o instaurare un clima di tensione, siamo certi che non sortiranno alcun effetto intimidatorio su chi lavora con abnegazione per portare avanti le cause della nostra comunità”.

A farli seguito il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Vibo Valentia che in una nota ha espresso “piena solidarietà al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, per il grave atto intimidatorio subito. Condanniamo fermamente ogni forma di violenza e minaccia nei confronti di chi lavora per il bene della comunità. Siamo certi che il sindaco Signoretta continuerà a svolgere il suo ruolo con la stessa determinazione, nella piena fiducia delle istituzioni e della legalità”.

Solidarietà per il sindaco anche dal presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori: “Esprimo la mia solidarietà al sindaco di Ionadi per il grave episodio che lo ha interessato. – ha detto in una nota – È inaccettabile che chi amministra debba fare i conti con gente che non conosce il linguaggio della democrazia ma solo quello della violenza e della prevaricazione. Sono certo che Signoretta non si lascerà intimidire e continuerà a lavorare nell’interesse della sua comunità”.

Parole di vicinanza arrivano anche dal sindaco di Mormanno, Paola Pappaterra che sui social ha scritto: “Leggere di un’altra intimidazione ai danni di un amministratore calabrese fa davvero male. Questa volta a essere colpito è Fabio Signoretta, Sindaco di Jonadi. Solo pochi giorni fa era toccato a Joseph Guida. Due episodi in pochissimo tempo e sinceramente è qualcosa che lascia tanta amarezza. – dice Pappaterra – Chi sceglie di impegnarsi per la propria comunità lo fa con passione, con fatica, con il desiderio di migliorare le cose, non certo per vivere in un clima di paura. A Fabio va tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà, sincera e fraterna. Questo clima non aiuta nessuno, non fa bene ai nostri paesi e non fa bene alla Calabria. Serve più rispetto, più dialogo, più coraggio nel costruire insieme”.

Anci, il messaggio della presidente Succurro

“Esprimo tutta la mia solidarietà al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, destinatario di un vile atto intimidatorio, l’ennesimo che colpisce un amministratore calabrese”. Così la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro ha mostrato vicinanza al primo cittadino dopo le minacce ricevute. “Si tratta – prosegue Succurro – di un gesto inaccettabile e inquietante, che offende l’intera comunità di Jonadi e il senso stesso delle istituzioni. Chi tenta di condizionare l’azione amministrativa con la paura deve sapere che troverà sempre un muro compatto di legalità e di democrazia”. La presidente dell’Anci Calabria chiede che “le forze dell’ordine e le autorità competenti garantiscano la piena sicurezza personale e familiare del sindaco Signoretta, affinché – conclude – possa continuare il suo mandato con la necessaria serenità”.