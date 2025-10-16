Migliori gelatai, ad un passo dalla finale nazionale tre maestri del Cosentino

CORIGLIANO ROSSANO – C’è un po’ di Calabria e dei sapori del Cosentino nella seconda Semifinale Italiana di Gelato Festival World Masters, il principale torneo internazionale dedicato al gelato. Tra i 74 gelatieri che si sfideranno i prossimi 27 e 28 ottobre nel campus della Carpigiani Gelato University a Bologna, per accedere alla Finale Italiana di Gelato ci sono, infatti, anche tre maestri del Cosentino.

Un appuntamento che rappresenta un punto di arrivo dopo due anni di selezioni ed eventi che hanno coinvolto oltre 500 partecipanti. In tutto sette i gelatai che rappresenteranno la Calabria, tre dei quali arrivano dalla provincia di Cosenza e precisamente dalla città unica di Corigliano Rossano rappresentata da tre semifinalisti.

Si tratta si Alex Capani della Gelateria Capani a Rossano Stazione che arriva alla semifinale presentando il gusto “Fichi a Crocetta, Noci e Cioccolato Fondente”, un gelato ai fichi a crocetta con noci e scaglie di cioccolato fondente. Segue Lorenzo Cofone della Gelateria Re Italo a Rossano che propone il gusto “Delizia di Sibari”, ovvero un gelato alla liquirizia variegato con il succo e la polpa di clementine e il frutto intero caramellato, arricchito da una granella di cioccolato fondente. Chiude la triade Assunta Vuono della gelateria Caffè Boutique di Corigliano che ha candidato il gusto “Regolizia d’Arancia”, un gelato alla radice di liquirizia in infusione con una salsa d’arancia amara e miele d’agrumi.