Mauro Repetto domani torna in Calabria con ‘Alla ricerca dell’uomo ragno’: l’intervista in anteprima

CATNAZARO – Dopo il grande successo e i sold out registrati nelle ultime due stagioni, “Alla ricerca dell’uomo ragno”, lo spettacolo di Mauro Repetto, approda in Calabria per una nuova attesissima tappa. L’appuntamento è per domani, venerdì 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Politeama di Catanzaro, nell’ambito del Festival d’Autunno.

Ex co-fondatore e anima creativa degli 883, Repetto porta sul palco un racconto autentico e travolgente: la vera storia dei mitici 883, il gruppo che ha segnato la musica italiana degli anni ’90. Tra aneddoti, musica e ironia, lo spettacolo ripercorre le tappe di un sogno fatto di amicizia, successo e rinascita artistica.

“Alla ricerca dell’uomo ragno” non è solo un viaggio nella memoria, ma anche uno spettacolo generazionale, che parla a chi è cresciuto con le canzoni di Max Pezzali e Mauro Repetto, ma anche ai più giovani curiosi di scoprire la storia dietro quei brani che hanno fatto cantare l’Italia intera.

LEGGI QUI L’INTERVISTA A MAURO REPETTO, con tutte le novità del tour, i retroscena dello spettacolo e le parole di Mauro Repetto su questa nuova avventura calabrese.