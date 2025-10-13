Marijuana scambiata nel pacco di sigarette, in arresto un uomo per spaccio

TROPEA (VV) – Un uomo con dimora nel comune di Tropea è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso del servizio di controllo del territorio, i poliziotti del Posto Fisso di Polizia di Tropea, hanno notato, nei pressi di un esercizio commerciale due soggetti intenti a scambiarsi un pacchetto di sigarette ricevendo uno di loro in cambio una banconota da 50,00 euro, atteggiamento che ha destato sospetto agli operatori. In effetti, il tempestivo controllo degli agenti ha permesso di accertare che all’interno del pacchetto di sigarette vi era la presenza di 8,2 grammi di marijuana contenuta in un involucro di carta stagnola, mentre sull’altro soggetto, contestualmente, è stata rinvenuta addosso la banconota poco prima consegnata.

L’attività di polizia giudiziaria ha proseguito con la perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno dei soggetti che ha consentito di rinvenire un ulteriore quantità di 1,5 grammi di marijuana ed una sigaretta artigianale contenente la medesima sostanza nonché, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, rotoli di carta stagnola e altro materiale utile al confezionamento delle dosi.

All’esito delle indagini, svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che successivamente ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.