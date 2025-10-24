Maria Grazia Minisci è la nuova presidente di Confagricoltura Cosenza: «Importante lavorare insieme»

COSENZA – Cambio al vertice di Confagricoltura Cosenza. La nuova presidente dell’organizzazione è Maria Grazia Minisci eletta all’unanimità dal consiglio direttivo, riunitosi ieri nella sede di via Piave.

Imprenditrice di lunga esperienza e figura di riferimento del comparto agricolo provinciale della piana di Sibari, Minisci è attiva da anni nel settore delle produzioni olivicole, frutticole e agrumicole, dove ha saputo distinguersi per competenza, visione e capacità innovativa. La sua azienda è un esempio virtuoso di agricoltura biologica, orientata alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze locali. Conosciuta per il suo impegno nel promuovere la crescita e la modernizzazione dell’agricoltura cosentina, Maria Grazia Minisci porterà in Confagricoltura un approccio concreto e dinamico, attento alle esigenze delle imprese e aperto alle sfide della transizione ecologica e digitale.

Le prime parole della neo presidente di Confagricoltura Cosenza

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – ha dichiarato la neo presidente – consapevole del valore del nostro comparto e dell’importanza di lavorare insieme per dare forza e prospettiva al mondo agricolo della nostra provincia. Rivolgo un sentito ringraziamento alla presidente uscente Paola Granata per il prezioso lavoro svolto negli anni alla guida dell’organizzazione, per l’impegno costante a favore del settore agricolo e per il contributo dato alla crescita e al consolidamento dell’associazione”.

L’elezione di Maria Grazia Minisci è accolta con entusiasmo dalla base associativa, che riconosce in lei una leader capace di coniugare esperienza imprenditoriale, visione strategica e passione per la terra.