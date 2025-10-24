Segnala una notizia

Maria Cristina Esposito è la nuova presidente di ANPI Cosenza “Paolo Cappello”

Nella ricomposizione del gruppo dirigente, Marta Perrotta è stata eletta vice presidente vicaria e Nino Rubini, responsabile per il radicamento dell’ANPI sul territorio

COSENZA – Maria Cristina Esposito, arbëreshë di Lungro, è la nuova presidente dell’ANPI della provincia di Cosenza “Paolo Cappello”.
E’ stata eletta all’unanimità dal comitato direttivo che si è riunito nei giorni scorsi. Maria Cristina, dirigente ANPI dal 2015 e già vice presidente dell’ANPI provinciale, nel ringraziare tutte e tutti per la fiducia riposta, ricorda le tante manifestazioni che hanno visto l’ANPI provinciale in prima linea, a conferma della funzione sociale dell’associazione.

Essere voce di solidarietà, difesa dei diritti umani e resistenza civile di fronte a ogni ingiustizia, difendere il diritto alla istruzione pubblica e la Costituzione, pronti alla lotta per la difesa delle libertà, a sostegno di chi si oppone alla violenza e al sopruso. Poiché la memoria della Resistenza vive nell’impegno quotidiano per la pace. Nella ricomposizione del gruppo dirigente, poi, la compagna Marta Perrotta è stata eletta vice presidente vicaria e il compagno Nino Rubini è stato nominato responsabile per il radicamento dell’ANPI sul territorio.

