Maltrattava la compagna: revocato l’affidamento in prova, 47enne finisce in carcere

CIRO’ MARINA (KR) – Un uomo di 47 anni di Cirò Marina è stato arrestato dai Carabinieri su disposizione della Procura di Crotone, dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato il beneficio della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. A far scattare il provvedimento è stata una denuncia per maltrattamenti in famiglia, presentata nella notte di domenica. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe più volte aggredito la compagna, con violenze fisiche e verbali, tra cui schiaffi, insulti e minacce.

La gravità delle condotte ha spinto le autorità a disporre l’immediata revoca dell’affidamento in prova, misura che gli permetteva di scontare la pena fuori dal carcere, e a ordinare la sua immediata traduzione in carcere. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri di Cirò Marina, che avevano seguito il caso fin dall’inizio e documentato il comportamento dell’uomo.