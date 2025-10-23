Maltrattamenti nei confronti dei familiari, scattano due misure di limitazione della libertà

CATANZARO – Due le misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emesse dal Tribunale di Catanzaro su proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e del Questore di Vibo Valentia, emesse nei giorni scorsi a carico di due soggetti accusati di maltrattamenti. Si tratta di un soggetto di 53 anni a cui sono state contestate reiterate condotte maltrattanti ai danni degli anziani genitori ed un fratello a tutela dei quali era stata già eseguito il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare. Il soggetto, invece, è ritenuto autore di reiterate lesioni alla compagna sia fisiche, calci e pugni che avevano creato ferite sul viso e sul corpo, che psicologiche, con minacce e ingiurie lesive della dignità della persona.

Ad entrambi i soggetti sono state imposte prescrizioni limitative della libertà a scopi preventivi e di tutela della pubblica sicurezza. I due non possono avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e non possono comunicare con la stessa, non possono rincasare più tardi delle ore 21 e non uscire prima delle ore 6. Non possono allontanarsi dal domicilio senza preavviso all’Autorità locale di P.S, non detenere armi, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo; detenere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, programmi informatici e altri strumenti di cifratura di conversazioni e messaggi con la sola eccezione del telefono cellulare personale; non possono, ancora, partecipare a pubbliche riunioni e non associarsi a soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.