Maltempo sul Pollino, Sorical «disagi idrici nei comuni serviti dall’Abatemarco»

COSENZA – La Sorical ha comunicato che il maltempo di questa notte ha provocato un guasto alla linea elettrica ad alta tensione che alimenta l’impianto di sollevamento Nascejume dell’acquedotto Abatemarco, causando disagi nella distribuzione idrica in diversi comuni del territorio. La linea si è spezzata a causa delle forti raffiche di vento e delle piogge che hanno colpito la zona del Pollino. Il guasto è stato segnalato ieri sera a E-Distribuzione, che ha inviato una squadra operativa sul posto per procedere alla sostituzione del cavo danneggiato lungo un’intera tratta.

Al momento l’intervento non è ancora concluso, e l’impianto continua a non ricevere l’alimentazione necessaria per il pompaggio dell’acqua. La mancanza di portata idrica sta mettendo in difficoltà i serbatoi di accumulo, ormai prossimi all’esaurimento, con la conseguenza che in diversi comuni serviti dall’Abatemarco potrebbero verificarsi cali di pressione o temporanee interruzioni del servizio. Sorical fa sapere che gli operatori restano al lavoro senza sosta per ripristinare la normale erogazione nel più breve tempo possibile.