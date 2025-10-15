Maltempo, allerta arancione. Scuole chiuse domani in diversi comuni della Calabria – ELENCO

COSENZA – A seguito dell‘allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale, per una forte andata di maltempo che colpirà la regione nelle prossime 48 ore, stanno man mano arrivando le prime ordinanze di chiusure per quanto riguarda le scuole da parte dei sindaci. La maggior parte delle scuole riguardano Comuni che si trovano in provincia di Crotone, Vibo Valentia e di Catanzaro (compresi i rispettivi capoluoghi) e riguarda la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche per la giornata di domani giovedì 16 ottobre 2025. In provincia di Cosenza scuole chiuse al momento a Diamante, Crosia, Longobucco, San Cosmo Albanese e Mandatoriccio mentre i Comuni di San Lucido, Morano e Paola hanno comunicato che non ci saranno chiusure. Decisa invece la chiusura dei Plessi dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi.

Scuole chiuse a Crotone “il sindaco Voce ha convocato il COC che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. Disposta, a scopo precauzionale, la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado per oggi 15 ottobre 2025 dalle ore 15.00 e per tutta la giornata di domani 16 ottobre 2025.

Allerta arancione, attivato il COC in diversi Comuni

Molti i Comuni che hanno attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Anche a Corigliano Rossano Il sindaco, Flavio Stasi, ha deciso di attivare il COC col quale saranno coordinati tutti gli interventi eventualmente necessari: attivati i settori Reti e Manutenzione, Ambiente ed Energia e tutti gli altri settori coinvolti. A partire dalla notte, sarà attivato l’ormai sistematico monitoraggio del territorio, con particolare riferimento ai torrenti ed al Crati, alla viabilità comunale, al litorale per eventuali mareggiate. A partire dalla mezzanotte, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, la Protezione Civile Comunale risponderà ad eventuali segnalazioni ai numeri 0983/5491654, 0983/5491653 e 0983/5491652. Come sempre si raccomanda alla popolazione la massima prudenza, mentre ogni eventuale evoluzione ed informazione utile sarà diramata dai canali istituzionali del Comune ai quali si chiede di prestare

Allerta arancione in Calabria: Scuole chiuse – elenco in aggiornamento

Provincia di Cosenza

Diamante

Crosia

San Cosmo Albanese

Mandatoriccio

Longobucco

Provincia di Catanzaro

CATANZARO

LAMEZIA TERME

Amaroni

Cortale

Cropani

Botricello

Girifalco

Gasperina

Gizzeria

Sersale

Magisano

Marcedusa

Martirano Lombardo

Nocera Terinese

Palermiti

Petronà

Satriano

Sellia Marina

Settingiano

Simeri Crichi

Soverato

Squillace

Stalettì

Taverna

Vallefiorita

Provincia di Crotone

CROTONE

Caccuri

Cerenzia

Crotonei

Isola Capo Rizzuto

Melissa

Mesoraca

Pallagorio

San Mauro Marchesato

Petilia Policastro

Roccabernarda

Provincia di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA

Dasà

Nicotera

Pizzo Calabro

Serra San Bruno

Soriano Calabro

Spadola

Provincia di Reggio Calabria

