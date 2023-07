Veloce, connessa e digitale. Come il marketing sta cambiando la società moderna

Le nuove frontiere del marketing online plasmano comportamenti e abitudini di utenti e cittadini. Vediamo in che modo tutto questo sta cambiando il nostro modo di acquistare e soprattutto di vivere, in rete e non solo.

Con la rivoluzione digitale ogni nostro acquisto, ogni tipo di servizio, ogni singolo desiderio è accessibile con un semplice click. È questo il cambiamento più grande apportato dal nuovo marketing online: un accesso pubblico, globale e sempre attivo, ma soprattutto efficace e conveniente. Le aziende riescono così a raggiungere i propri clienti in ogni angolo del mondo e soprattutto in qualsiasi momento.

Li dicono anche i dati dell’e-commerce, che in Italia non ha intenzione di fermarsi. Nel 2022 la sua crescita è stata di 19 punti percentuali, per un totale di 75 miliardi e 898 milioni di euro raccolti. Un settore che era cresciuto del 33% nel 2021 e che vede il suo punto di forza proprio nell’acquisto di servizi in rete, che da soli rappresentano una cospicua fetta del fatturato. Numeri che si spiegano con una grande attenzione e un grande investimento nelle tecniche di marketing sempre più personalizzato grazie alla raccolta e all’utilizzo dei dati.

In questo senso un esempio importante è quello rappresentato dalla filiera del gioco pubblico. Qui gli studi di mercato hanno raggiunto un ruolo davvero cruciale nella crescita del comparto e sono stati fondamentali nel successo di strategie particolari come i bonus senza deposito o i free spins, descritte in maniera approfondita all’interno di questa pagina. Tecniche che guardano alla targhettizzazione dell’utente e al miglioramento della sua esperienza di gioco. Altro aspetto importante è quello dell’utilizzo dei social media e degli altri strumenti digitali. Infatti, a social tradizionali come Facebook, Twitter e Instagram si sono aggiunte nuove realtà come Tik Tok, Twitch e Discord, che hanno aperto nuove vie di comunicazione e creato nuove modalità di fruizione del gioco.

Tutto questo ha comportato poi un altro grande cambiamento nella società di oggi: quello lavorativo. Il marketing online e la comunicazione sui social ha reso necessaria la creazione di nuove figure professionali, di nuovi esperti (dai social media manager ai data analyst passando per i SEO specialist e i copywriters), andando a scuotere un mercato del lavoro da tempo fermo e in declino. Nuove frontiere lavorative che vengono scelte soprattutto dai più giovani, che rappresentano il vero volano del cambiamento e con un tasso di occupazione crescente già dopo la laurea triennale.

E ci sono sempre i giovani al centro del marketing online non solo per quanto riguarda il lavoro ma anche come obiettivi delle campagne. Il peso dei Millennials sul piano economico è infatti sempre più forte e per le aziende è fondamentale parlare con loro, renderli partecipi e attivi nel processo di marketing, avvicinarli all’azienda e renderli fedeli. Per questo si stimolano i feedback, le interazioni, l’assistenza e tutto ciò che mira alla trasparenza e al rapporto diretto con l’utente. Solo così le aziende di oggi possono continuare a crescere nel futuro. E rimanere al passo di una società in costante mutamento.