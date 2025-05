Una guida per rimanere al sicuro quando visitiamo i casinò online

- Advertisement -

COSENZA – Il mondo del gioco d’azzardo, per chi non è esperto o non ha mai giocato, non è poi così tanto sicuro, soprattutto se non conosce bene quei piccoli e grandi segni di riconoscimento che permettono di distinguere un sito legale da uno illegale. Questa piccola guida ha l’obiettivo di permettere ai giocatori di viaggiare più sereni nelle centinaia di piattaforme presenti nel nostro paese.

Come distinguere i casinò online

Quando ci troviamo, per la prima volta, a navigare in rete alla ricerca di nuovi casinò online a cui poter accedere dobbiamo fare attenzione ai tanti segni che ci permettono di capire se stiamo facendo una scelta sicura. Negli ultimi anni, con una concorrenza spietata, sono stati registrati in rete moltissimi siti di gioco. Questo vuol dire anche che, se non si è esperti è possibile diventare vittime di frodi e di entrare in quello che è il mercato nero dell’azzardo.

Fermo restando che prevenzione e tolleranza zero vengono applicati dalla Unione Europea su ogni possibile sospetto di frode, è bene comunque tenere gli occhi aperti e controllare alcune caratteristiche che ci permettono di capire se il sito su cui vogliamo giocare sia effettivamente legale.

La prima cosa da verificare è vedere se viene reso disponibile il numero di licenza, cioè quella sorta di codice fiscale digitale che permette subito di comprendere se il sito su cui ci troviamo è uno dei siti concessionari per il gioco a distanza scelti dall’Agenzia Dogane e Monopoli. L’ADM è l’ente governativo preposto alla verifica di tutto il settore del gioco d’azzardo e controlla sia le sale fisiche che quelle digitali. Nelle sale giochi, infatti, tutti i giochi devono essere autorizzati e le forze dell’ordine si impegnano con costanza per controllare che tutto sia a posto e che non ci sia nulla di illegale nelle varie sale slot e agenzie di gioco presenti in Italia.

La rete è talmente vasta che il lavoro da fare è tantissimo. È anche nostra responsabilità essere diffidenti ed evitare di collegarci a un nuovo sito se non siamo convinti che abbia tutte le autorizzazioni governative. Un’altra cosa che è sempre presente in un sito legale è il reminder del Gioco Responsabile. La presenza di una campagna di sensibilizzazione per evitare il gioco compulsivo è obbligatoria in ogni sito autorizzato. Se quella sezione non è presente, questo è un segno chiaro che il sito è da evitare. Poi è bene controllare anche quali sono le opzioni di deposito e prelievo.

I siti illegali sono delle vere e proprie trappole da questo punto di vista e possiamo incappare in situazioni davvero poco piacevoli che portano al furto d’identità o al furto dei dati bancari. Meglio stare attenti e guardare con occhio critico tutto quello che è presente. Infine, all’atto della registrazione, un sito che non è autorizzato potrebbe non chiederci la verifica dell’identità tramite documento, cosa che consentirebbe (ovviamente in violazione di ogni regola) il gioco ai minori di 18 anni.

Giocare bene, giocare divertendosi

Il mondo dell’azzardo è vastissimo e, come sempre avviene in questi casi, è possibile trovare in esso il buono ma anche il cattivo. La cosa, però, che non deve mai mancare, al di là dell’attenzione legata alla piattaforma su cui decidiamo di giocare, è la qualità dei giochi presenti. Inoltre è una buona idea approfittare delle tantissime promozioni e bonus, che possono aiutarci a iniziare a giocare con maggiore semplicità, senza dover per forza spendere (stiamo parlando ovviamente del bonus senza deposito) i nostri soldi.

Tuttavia, lo scopo del gioco non deve mai essere quello di vincere a tutti i costi. Per questo è fondamentale l’educazione al gioco, per imparare ad apprezzare l’adrenalina del gioco azzardo senza ritrovarsi, per impulsività, ad avere conseguenze negative. Il gioco deve essere visto come una pausa piacevole nella giornata lavorativa, o come un momento di riposo, ma di sicuro non come un’attività stressante. Ora, con così tante applicazioni per cellulare a disposizione, è possibile giocare ovunque, e a qualunque ora, ogni volta, in pratica, che abbiamo tempo per farlo. Quello che serve, però, non è il tempo o perlomeno non è solo il tempo.

Quello che serve è lo spirito giusto per giocare, ovvero possedere il tipo di approccio che ci consente di divertirci, senza dover provare a vincere per forza. Uno dei più grandi errori che possono essere fatti giocando è cedere all’impulso di provare a riprendere subito il denaro che abbiamo perso. Non abbiamo questo potere, non è che se abbiamo perso del denaro allora possiamo necessariamente recuperarlo subito attraverso una vincita immediata. In realtà non è mai così.

Il gioco si basa sulla fortuna, e gli algoritmi non permettono di fare alcuna previsione. Per questa ragione, dobbiamo sempre e solo giocare per prenderci una pausa, per tentare la sorte ma mai senza la certezza di poter vincere. Inoltre, se abbiamo in mente di giocare una certa cifra, dobbiamo fare in modo che quella cifra rientri in un budget predefinito, senza cedere alla tentazione di superarlo. Il gioco non ci cambia la vita, siamo noi che possiamo cambiare attraverso il gioco vivendolo come un momento di svago e di riduzione dello stress.