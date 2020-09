Siti Web: alte prestazioni e costi contenuti con i VPS di VHosting

Il server cloud virtuale totalmente gestito e su misura. Perfetto per chi vuole creare un blog o un progetto Web che parti fin da subito con il piede giusto

Oltre ad una struttura adeguata, ad una grafica accattivante e ai contenuti sempre aggiornati, uno degli aspetti più importanti di un sito Web è sicuramente la sua gestione e l’hosting su cui è allocato. Esistono svariate possibilità per ospitare un sito o, più in generale, un servizio Web, ognuno con caratteristiche diverse. La scelta, di una o di un’altra soluzione, dipende da numerosi aspetti, non per ultimo quello economico. Un server dedicato è di sicuro la migliore opzione per progetti particolarmente grandi, ma esistono anche alternative decisamente più economiche ma non per questo meno affidabili. Ad esempio, un server virtuale (VPS) perfetto per chi vuole creare un blog o un generico progetto Web che parti fin da subito con il piede giusto, soprattutto in termini di performance.

Un hosting condiviso, come lascia intuire la parola stessa, è una soluzione che prevede un ambiente condiviso tra vari progetti. In sostanza, lo stesso server ospita più siti Web ai quali dedica una certa quantità di spazio fisico del server e una quantità fissa di larghezza di banda. In questo modo si riescono ad abbattere sì i costi di manutenzione e mantenimento del server, rendendo l’hosting condiviso la tipologia più economica offerta sul mercato, ma al tempo stesso non ci si possono aspettare grandi performance. Ed è per questo un VPS, al contrario di un servizio di hosting condiviso, ad oggi è la scelta ideale per chi vuole un sito Web sempre super prestante, senza però dover spendere un occhio della testa. Tra i fornitori di VPS più affidabili, economici e Made in Italy, c’è VHosting che mette a disposizione diversi piani VPS Cloud Linux Plesk Managed con tutti i vantaggi di un server Cloud Virtuale con dischi SSD NVMe e con la comodità di un pannello Plesk. La sicurezza dei dati è garantita dal RAID10 HW.

I VPS Managed di VHosting sono ideali per qualsiasi uso, sia professionale che amatoriale e, cosa molto i portante, sono totalmente fully managed, ovvero completamente gestiti: questo permetterà agli utenti di dedicarsi solo ai contenuti mentre la gestione sistemistica del server VPS viene completamente rimandata a VHosting.