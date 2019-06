Tariffe telefoniche, pioggia di rincari per fisso e mobile. Colpite le offerte più economiche

Aumenti dai due euro al mese in più, fino a tre nei casi più sfortunati per la rimodulazione. Il regalo estivo che gli operatori telefonici stanno presentando ai propri clienti annunciando i rincari via SMS. Rincari sia per cellulari che per rete fisse. Il Codacons: “esposto urgente ad Agcom e all’Antitrust”

.

Non è il caldo torrido che si è abbattuto sull’Italia che farà incendiare le bollette telefoniche degli italiani, ma la “nobile arte” della rimodulazione. Giugno, infatti, insieme all’ondata di afa registra anche i rincari delle tariffe telefoniche e gli utenti di Tim, Vodafone e Wind 3 stanno già ricevendo via SMS la poco piacevole notizia, con 30 giorni di anticipo come previsto per legge: due euro al mese in più bolletta o, in casi più sfortunati, anche tre: “è questo il regalo che i gestori telefonici stanno presentano ai propri clienti mobili – denuncia Codacons – , che ha già fatto un esposto urgente all’Agcom e all’Antitrust

Colpite le offerte più economiche

“Le più colpite sono le offerte più economiche. Alcuni faranno rincari anche sul telefono fisso. L’idea, come ogni anno, è che d’estate gli utenti sono più distratti dalle vacanze e quindi più probabilmente possono non accorgersene. Chi non vuole accettare il rincaro imposto dalla propria compagnia telefonica, ai sensi dell’art. 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS, potrà recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il proprio numero senza penali né costi di disattivazione fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni. Ecco singolarmente le rimodulazioni sui contratti dei tre operatori interessati

Tim

Dopo i ritocchi avvenuti durante le vacanze pasquali, Tim ha annunciato che alcune offerte avranno un rincaro per le tariffe delle ricaricabili di 1,99 euro al mese. Fino al 12 luglio, per esempio, rincari di 1,99 euro al mese per tariffe ricaricabili come Tim Ten Go. In cambio, l’ utente potrà sfruttare l’offerta di avere minuti illimitati a tempo indeterminato o 20 giga al mese per un anno dall’attivazione chiamando il numero gratuito 409168 dalla propria SIM oppure accedendo alla propria area clienti MyTIM Mobile oppure tramite app MyTIM nella sezione Offerte Per Te. Quanto alla telefonia fissa, è previsto un aumento di 1,90 euro dal 1° luglio per le offerte Tutto Voce e Voce Senza Limiti.

Vodafone

Rincari che scatteranno dal 27 luglio. Per gli utenti che rimarranno senza credito si potrà continuare ad usare il telefono con un costo di 0,99 euro per 24 ore, per un massimo di 48 ore consecutive dall’esaurimento del credito. Prima, a credito esaurito, non si poteva più chiamare né navigare. Nessun costo aggiuntivo per chi ha un’ offerta Junior, un’ offerta agevolata o chi ha attivato l’ addebito su carta di credito, conto corrente o nella fattura della rete fissa ma “la Sim rimarrà attiva per la sola ricezione di chiamate o sms”. Inoltre, l’ importo mensile di alcune offerte Vodafone aumenterà di 1 euro e 98 centesimi. I clienti interessati potranno aggiungere gratuitamente alla propria offerta 20 giga al mese per un anno, attivabili fino al 27 luglio. Infine, il costo di alcune offerte di rete fissa aumenterà di 2,99 euro al mese. I clienti interessati potranno aggiungere gratuitamente alla propria offerta 20 Giga al mese per un anno, attivabili dal 10 giugno al 27 luglio, chiamando il 42590. Chi vorrà avvalersi del diritto di recesso potrà recarsi in un negozio Vodafone, utilizzare il sito, inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO), scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il 190.

Wind 3

Il rincaro per i clienti è iniziato già dal 16 giugno. In particolare fino a 2 euro al mese per i piani tariffari Wind Smart e 3 euro per offerte come Play 30 Unlimited. In cambio gli utenti avranno 50 giga in più al mese oppure telefonate illimitate. Crescono di 2 euro alcune offerte darti Internet (arricchite di 30 giga) Super Internet 5GB, Super Internet Summer, Super Internet 10GB e Super Internet 20GB. Le offerte “internet illimitato 128 Kbps” subiscono al contempo un rincaro da 99 cent a 1,49 euro. Su rete fissa il costo dell’offerta Noi Unlimited+ è stato incrementato di 2 euro al mese. Con il credito insufficiente, per due giorni, il traffico dell’ offerta è disponibile a 0,99 euro. Anche gli utenti Wind ricaricabile dal 16 giugno hanno una novità analoga a quella Vodafone. Se al momento del rinnovo dell’offerta il credito fosse insufficiente, Wind non blocca più il traffico ma rende disponibile in anticipo, per due giorni, il traffico incluso in quell’offerta al costo di 0,99 euro.