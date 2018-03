Sconto ‘imperdibile’ da MediaWorld: un euro in meno per chi acquista on line

Sembrerebbe uno scherzo, ma non lo è. Per un Samsung Galaxy da 999,00 euro MediaWorld offre uno sconto ‘speciale’ per gli internauti dello 0,1%

COSENZA – Consumatori ‘beffati’ dalle promozioni. Spesso, palesemente, senza alcun tipo di raggiro. Prezzi proposti come dei veri e propri affari, una volta analizzati anche solo superficialmente, si rivelano per nulla convenienti. Soprattuto sul web. E’ il caso del Samsung Galaxy Note 8 acquistabile on line sul sito ufficiale di MediaWorld. Monitorando il costo dello smartphone di ultima generazione è stato possibile notare un’evoluzione assurda dell”imperdibile offerta speciale’ dedicata agli internauti. Dagli 840 euro di circa un mese fa, si è passati inspiegabilmente a 920 euro. Il prezzo è poi schizzato negli ultimi giorni verso l’alto fino a raggiungere la soglia dei 1.000 euro, 999 per l’esattezza. Il tutto in cambio di una promozione più che allettante: lo sconto dello 0,1%. In realtà un euro. Chi intende comprare il Samsung Galaxy Note 8 potrà così farlo on line. Non proverà l’ebbrezza di ritirare all’acquisto il suo cellulare, però sarà ripagato dall’eccezionale sconto: da 999 euro a 998 euro. La consegna a domicilio, ovviamente, è a pagamento. Non costerà 5 euro, ma ‘soli’ 4,99 euro. Nessuno perda tempo e aggiunga subito al carrello virtuale il nuovo telefonino. Poi ci sarà tempo per rendersi conto che si trattava solo di una spudorata ed illusoria azione di marketing. O forse, si spera, di un errore.