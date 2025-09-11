HomeMagazineAttualità

Spiagge e mete più belle della costa ionica della Calabria

Tra spiagge dorate, antichi borghi e suggestioni archeologiche, la costa ionica della Calabria offre un viaggio autentico nel cuore del Mediterraneo, lontano dal turismo di massa e ricco di natura, cultura e tradizioni."

COSENZA – La costa ionica della Calabria è un susseguirsi di paesaggi mozzafiato, dove le montagne si tuffano nel mare e i borghi affacciati sul blu custodiscono storie millenarie. Qui il Mediterraneo mostra il suo volto più autentico: spiagge incontaminate, acque cristalline, scogliere selvagge e piccoli centri che profumano di tradizioni antiche. Dalla Riviera dei Gelsomini al tratto più a nord, ogni angolo regala emozioni diverse, tra natura, cultura e cucina tipica che arricchiscono l’esperienza di viaggio.

Esploriamo le spiagge e le mete più belle della costa ionica calabrese, un itinerario che unisce relax, scoperta e autenticità, perfetto per chi cerca un Mediterraneo ancora genuino e lontano dal turismo di massa.

La magia della costa ionica della Calabria

La costa ionica della Calabria è un tratto di litorale che sorprende per la sua varietà: lunghe spiagge di sabbia dorata si alternano a calette più selvagge, mentre borghi arroccati e siti archeologici raccontano la storia di una terra che ha visto passare Greci, Romani e Bizantini. Qui il mare incontra la cultura, regalando ai viaggiatori un’esperienza che va oltre il semplice relax balneare.

La Riviera dei Gelsomini e Locri

Uno dei tratti più suggestivi è la Riviera dei Gelsomini, così chiamata per i profumi intensi che pervadono l’aria nelle calde sere d’estate. Le spiagge di Locri offrono sabbia fine e acque cristalline, ideali per giornate di mare all’insegna della tranquillità. Poco distante si trovano i resti archeologici di Locri Epizefiri, una delle più importanti colonie della Magna Grecia, che testimoniano il legame profondo tra questo territorio e le sue radici storiche.

Soverato e il Golfo di Squillace

Definita la “perla dello Ionio”, Soverato affascina con il suo lungomare animato, le spiagge attrezzate e i fondali limpidi che attirano appassionati di snorkeling e immersioni. Il vicino Golfo di Squillace custodisce scorci pittoreschi e piccoli borghi come Squillace stessa, rinomata per la tradizione artigianale della ceramica. Questo tratto di costa unisce la vivacità delle località turistiche alla possibilità di scoprire antiche tradizioni artigiane e culturali.

Le Castella e Capo Colonna

Poco più a nord si incontra uno dei luoghi più iconici della Calabria ionica: Le Castella, con il suo castello aragonese che sembra emergere direttamente dal mare. La spiaggia che lo circonda offre uno scenario spettacolare, dove storia e natura si fondono in un unico panorama. Non lontano, Capo Colonna custodisce i resti di un tempio dorico dedicato a Hera Lacinia, simbolo del legame tra la civiltà greca e queste coste affascinanti.

Roseto Capo Spulico e l’alto Ionio

Spostandosi verso nord, l’alto Ionio regala perle come Roseto Capo Spulico, dove una lunga spiaggia di ciottoli bianchi è dominata dal castello medievale che si affaccia sul mare. Qui la bellezza paesaggistica si unisce a un’atmosfera sospesa nel tempo, perfetta per chi cerca un turismo più lento e autentico. Lungo questo tratto, i panorami diventano sempre più selvaggi, con calette che si aprono tra scogliere e uliveti secolari.

La libertà di movimento per vivere il viaggio

Visitare la costa ionica calabrese significa percorrere chilometri di litorale punteggiato da spiagge, borghi e siti archeologici spesso lontani tra loro. Per non perdere nessuna delle sue meraviglie, la libertà di movimento diventa essenziale. Muoversi con un’auto a noleggio consente di costruire un itinerario su misura, combinando mare e cultura secondo i propri ritmi. In questo senso, prenotare online in anticipo il noleggio di un’auto a Lamezia aeroporto permette di iniziare il viaggio con praticità e autonomia, raggiungendo facilmente ogni angolo di questa regione straordinaria.

Conclusione: un’esperienza tra mare e cultura

La costa ionica della Calabria è un luogo dove bellezza naturale e patrimonio storico convivono armoniosamente. Dalle spiagge dorate di Soverato alle suggestioni archeologiche di Locri, dalle fortezze sul mare di Le Castella ai borghi pittoreschi dell’alto Ionio, ogni tappa racconta un frammento unico della storia di questa terra. Con la giusta organizzazione e la libertà di esplorare senza vincoli, una vacanza qui diventa un viaggio autentico, capace di unire relax, scoperta e meraviglia.

