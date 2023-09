Serie B, Parma grande favorito, Cosenza nel limbo!

La partenza della serie B ha già regalato le prime emozioni, le prime conferme, le prime sorprese e le prime delusioni. Un insieme di sostantivi predisposti a sottolineare la consueta o comunque la frequente caratteristica del torneo cadetto che non regala mai troppe certezze.

Addentrandoci nelle quote calcio proposte un po’ dalle principali piattaforme specializzate, tutte sono però concordi nel sostenere come sia il Parma di Fabio Pecchia la squadra con i principali favori; la quota di una promozione in A per i parmigiani è appena al 3.35, decisamente superiore a quella del Palermo (5.25) e poi di Cremonese e Venezia (8.00), ovvero le principali candidate al salto di categoria.

Ancora non tantissima fiducia al Catanzaro (16.00), nonostante l’undici giallorosso abbia firmato una partenza sprint che al momento gli permette di detenere il primato in coabitazione proprio con il Parma a quota 10. Nel limbo invece il Cosenza di Fabio Caserta il quale, dopo una partenza razzo, è incappato in due cadute di fila che ne hanno scalfito le certezze: la quota per la serie A dei rossoblù è addirittura a 61.00, ma la squadra ha valori importanti e alla ripresa delle ostilità, sabato 16 settembre contro il Sudtirol in casa, i progressi saranno già sensibili, avendo avuto il tempo necessario per inglobare nel progetto gli ultimi arrivati, tra cui l’acquisto delle ultime ore, Francesco Forte.

Il bottino raccolto da parte dei calabresi comunque non è così male e la classifica resta sempre tendenzialmente piuttosto corta, soprattutto ora che siamo alle prime battute di una stagione che non registra nobilissime decadute, ad eccezione magari della Sampdoria che ha il pedigree di maggior spessore.