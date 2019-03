Dieta chetogenica dei 21 giorni: perdita rapida e definitiva dei grassi in eccesso

La Cheto dieta è nuova strategia nutrizionale basata sulla riduzione degli zuccheri e dei carboidrati alimentari. Uno dei pochi regimi scientificamente testati anche per i suoi effetti terapeutici e l’utilizzo di prodotto mediterranei .

La tendenza ad ingrassare può dipendere da tantissimi fattori e dallo stato di salute dell’intestino, a tal proposito è stata elaborata un particolare regime alimentare basato sulla dieta del microbioma. Dimagrire senza soffrire è il sogno di tutti…un sogno che può diventare subito realtĂ grazie alla chetodieta o dieta chetogenica che raccoglie tutti i segreti di un regime alimentare ottimale per migliorare le proprie abitudini e, sopratutto, imparare a mangiare bene. La dieta è basata sulla riduzione o la completa eliminazione degli zuccheri nascosti per un breve periodo di tempo, oltre che ridurre significativamente pane e pasta. Alla ricerca di fonti alternative di energia, l’organismo inizierĂ a bruciare i grassi, elaborando nel fegato delle sostanze chiamate “corpi chetonici (un residuo metabolico della produzione energetica), come ad esempio il beta-idrossibutirrato, l’acido acetacetico e l’acetone. Il regime alimentare è ovviamente personalizzato in base alle singole esigenze e alla propria struttura corporea, anche in genere le calorie totali devono essere comprese tra le 600-800 al giorno.

Oltre il grande successo della dieta fasting, nelle ultime settimane è tornata alla ribalta la dieta chetogenica che promette perdita rapida e definitiva dei grassi in eccesso. Semplice da seguire e variata, si basa anche sugli ingredienti della dieta mediterranea ed ha effetti benefici anche sulla salute. Ottima su patologie come il diabete, malattie cardiovascolari, cefalee ed epilessia oltre a migliorare lucidità e concentrazione e il mantenimento di glicemia e insulinemia. La cheto dieta trova benefici anche nelle malattie neurodegenerative, come il Parkinson e l’Alzheimer.

Via libera alle verdure come fonte essenziali di vitamine

Quelle che si possono mangiare senza limiti sono tutte quelle a foglia come cime di rapa, fiori di zucca, broccoli, cavolfiori, cavoli, cetrioli, peperoni verdi, ravanello, radicchio, bietole, finocchi, sedano, spinaci e zucchine. Tra quelle che occorre tenere sotto controllo troviamo: carciofi, carote crude, melanzane, peperoni gialli e rossi, cavolini di Bruxelles, asparagi cipolline, porri, zucca gialla, fagiolini, e pomodori. Vietate invece sono le patate, le carote cotte, le barbabietole

Proteine al top con carne e pesce azzurro

Che sia a pranzo o a cena le proteine sono il punto di forza della chetodieta. Si possono mangiare dai 100 ai 150 grammi di carne magra oppure dai 150-180 grammi di pesce azzurro o di piccola taglia. Come contorno è possibile consumare quantitĂ a piacere delle verdure consentite, oppure fino a 150 gr di quelle da prendere in quantitĂ controllate. I carboidrati? In piccoli quantitĂ , come ad esempio 30 grammi di pane integrale, sostituibili due o tre volte alla settimana con un frutto evitando quelli ad alto contenuto di zuccheri, come banane e cachi. Un’attenta selezione di grassi, sopratutto olio extravergine e frutta secca completano il regime. La dieta chetogenica deve prevedere la supervisione di un medico proprio per la sua fisiologica azione a livello del sistema nervoso centrale

Tutti i segreti di questo regime alimentare in un libro realizzato da Maurizio Tommasini (La Cheto Dieta – in vendita qui) che oltre ai segreti di questo percorso alimentare, con la proposta di diverse ricette facili da realizzare che miglioreranno le abitudine alimentare.