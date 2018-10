Tipologie di deodorante da uomo: quale scegliere?

I deodoranti sono un prodotto essenziale per l’igiene personale quotidiana di uomini e ragazzi di ogni età . I negozi sono invasi dai prodotti tradizionali, ma non mancano neppure tante novitÃ

Orientare la propria scelta tra le molte varianti disponibili presuppone la valutazione di diversi fattori come:

Formato: spray, roll-on, stick, vapo e crema; Fragranza: neutra o profumata; Formula: ingredienti e INCI.

L’ultimo punto merita una menzione speciale poiché, a prescindere dai gusti personali in materia di utilizzo e profumazione, è bene portare l’attenzione su sostanze potenzialmente pericolose per la pelle come parabeni e sali di alluminio (spesso contenuti in prodotti di bellezza e deodoranti) che sarebbe meglio evitare.

Questa semplice guida vuole essere d’aiuto a tutti gli uomini che desiderano acquistare un deodorante, ma non sanno destreggiarsi tra i tanti prodotti disponibili.

Deodoranti antitraspiranti vs deodoranti tradizionali

La prima scelta che gli uomini sono chiamati a fare è la seguente: deodorante antitraspirante o tradizionale? Vediamo nel dettaglio le differenze tra questi due prodotti in modo tale da scegliere quello che più risponde alle esigenze di ciascuno.

Gli antitraspiranti agiscono “alla fonte del problema”, vale a dire direttamente sulle ghiandole sudoripare, inibendo la secrezione del sudore anche per alcuni giorni; quelli tradizionali hanno, invece, una funzione antibatterica o antisettica e possono così eliminare i batteri causa del cattivo odore.

Se sudate intensamente, specie nella stagione calda, allora il deodorante giusto per voi è quello antitraspirante: con un semplice gesto vi sentirete, infatti, immediatamente più asciutti e a vostro agio in qualsiasi situazione.

Leggete, però, attentamente l’INCI riportato sulla confezione del prodotto e verificate la sua composizione. L’effetto antitraspirante è garantito, infatti, dai sali di alluminio (per essere più precisi dal cloridrato di alluminio).

Questi svolgono una duplice funzione:

chiudono i pori, regolando la sudorazione;

eliminano i batteri e riducono la formazione di odori sgradevoli sulla superficie cutanea.

I prodotti antitraspiranti sono disponibili in diversi formati, come lo spray, il roll-on e lo stick. Il risultato promesso è identico, la scelta dipende quindi solo dal gusto personale e dall’utilizzo che si deve fare del prodotto.

Guida alla composizione chimica

Il secondo aspetto da considerarsi è la composizione chimica del prodotto prescelto. I deodoranti sono nati per contenere il cattivo odore, ma nello stesso tempo non devono alterare il pH della pelle. Ecco le principali sostanze incluse in questi cosmetici e la loro funzione.

Battericidi : contrastano la proliferazione della flora batterica, ma possono causare l’insorgenza di reazioni allergiche e per questo motivo devono essere dosati con molta cura;

: contrastano la proliferazione della flora batterica, ma possono causare l’insorgenza di reazioni allergiche e per questo motivo devono essere dosati con molta cura; Batteriostatici : sono più leggeri rispetto ai precedenti e sono preposti a contenere lo sviluppo della flora;

: sono più leggeri rispetto ai precedenti e sono preposti a contenere lo sviluppo della flora; Adsorbenti : questi elementi sono estremamente importanti perché assorbono gli odori e ne impediscono la diffusione. Gli enzimi batterici creano, infatti, il caratteristico sentore sgradevole e la sostanza adsorbente (di solito si tratta dello zinco) lo ingloba in modo tale che non venga percepito;

: questi elementi sono estremamente importanti perché assorbono gli odori e ne impediscono la diffusione. Gli enzimi batterici creano, infatti, il caratteristico sentore sgradevole e la sostanza adsorbente (di solito si tratta dello zinco) lo ingloba in modo tale che non venga percepito; Alcool etilico : è il componente batteriostatico per eccellenza, ma può causare reazioni cutanee avverse in caso di pelli particolarmente sensibili;

: è il componente batteriostatico per eccellenza, ma può causare reazioni cutanee avverse in caso di pelli particolarmente sensibili; Profumi: rilasciano una piacevole fragranza. Devono essere addizionati però nelle giuste dosi per evitare di dare origine a irritazioni e reazioni allergiche.

Scelta del formato

Ora che siete a conoscenza di tutte le informazioni illustrate in questo articolo, non vi rimane che scegliere! Avvicinatevi agli scaffali e osservate attentamente i prodotti disponibili, ognuno di essi presenta vantaggi e svantaggi, ma la scelta finale dipende solo da voi e dalle vostre esigenze.

Il deodorante spray è certamente il più rapido e pratico per un uomo: si asciuga molto velocemente, può essere applicato in pochi secondi su tutta la superficie corporea e non lascia alcuna traccia sugli indumenti. L’unica accortezza risiede nella distanza da tenere durante l’applicazione: il corpo e il flacone devono, infatti, trovarsi come minimo a 15 centimetri dal corpo.

I formati roll-on e stick sono generalmente di dimensioni più contenute, i flaconi si prestano maggiormente al trasporto e possono essere comodamente portati in valigia, nel beauty case, nella borsa della palestra o in ufficio. Si distribuiscono sulla cute imprimendo una lieve pressione ed eseguendo un movimento ondulatorio, ma sfortunatamente il risultato non è sempre ottimale, a causa di macchie ed aloni che possono presentarsi sui vestiti a causa dei tempi piuttosto lunghi di asciugatura.

Esistono, infine, le formulazioni in crema; questi deodoranti stanno riscuotendo molto successo perché sono meno aggressivi sull’epidermide grazie alla loro particolare composizione (sono infatti arricchiti con sostanze idratanti ed emollienti) e sono consigliati, perciò, a tutti coloro che presentano una pelle più delicata e soggetta a reazioni allergiche.

L’offerta è davvero molto ampia: prendetevi tutto il tempo necessario e sperimentate formati diversi per effettuare la scelta migliore per le vostre esigenze.