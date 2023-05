RiservAmica 2023 per trascorrere una giornata immersi nella natura

Giunge alla sua undicesima edizione RiservAmica 2023, la manifestazione che apre al pubblico le 130 Riserve naturali statali gestite dal Raggruppamento carabinieri biodiversità. Un invito a immergersi nella bellezza e purezza della natura. L’evento si svolgerà nella giornata di domani, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, per offrire ai visitatori un’ampia scelta di luoghi incontaminati e unici in cui godere delle bellezze della natura.

L’iniziativa dei carabinieri biodiversità di Mongiana

Il Reparto carabinieri biodiversità di Mongiana ha organizzato l’evento seguendo un ricco programma. Dalle ore 9.30, ci sarà la visita guidata alla scoperta dei sentieri nella riserva. Dalle 10 alle 11.30 poi, visita guidata lungo il sentiero delle piante officinali alla scoperta delle piante velenose e delle piante aromatiche. Dalle 11.30 alle 13 visita guidata lungo il sentiero dei frutti perduti alla scoperta delle antiche varietà di fruttiferi. Dalle 13 alle 14 prevista poi la colazione al sacco nelle aree attrezzate poste nei pressi del laghetto Sambuco.

Si riprende poi nel pomeriggio: dalle 14 visita guidata all’interno della sala espositiva CITES; dalle ore 15:30 alle 17 Incontri selvatici – visita guidata lungo il sentiero faunistico. Per l’occasione, il Centro visite “Villa Vittoria” di Mongiana sarà aperto al pubblico per l’intera giornata di domani fino alle 19.