Le ricette dello chef – Cimette di rapa saltate e piccanti

Questa settimana torniamo a parlare delle cime di rapa con una ricetta molto gustosa e anche molto semplice da preparare

Ingredienti per 4 persone:

600 gr. di cimette di rapa

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino

10 cl. di olio d’oliva

Preparazione

Ricavare solo la parte più tenera delle cime, ossia quella superiore che possono essere cotte direttamente in padella. Pulire per bene sotto l’acqua corrente le cimette. Poi in una padella antiaderente mettiamo l’olio, l’aglio e il peperoncino e, a fuoco medio, facciamo insaporire per bene. Aggiungiamo poi cimette facendole saltare in padella prima a fuoco vivace per qualche minuto. Poi aggiungiamo un pò d’acqua, circa un bicchiere e lasciamo cuocere a fuoco moderato fino a completamento cottura. A questo punto aggiustiamo di sale e pepe e serviamo il piatto in tavola ben caldo.