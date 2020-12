Ricette dello chef – tradizionale piatto natalizio cosentino: pasta alici e mollica

Oggi voglio proporvi una ricetta tipica del periodo natalizio in Calabria e più precisamente nella provincia di Cosenza

È un piatto che in passato non poteva mancare mai sulle tavole il giorno di Natale, sto parlando degli spaghetti con mollica di pane e alici.

Ingredienti per 4 persone

360 g di spaghetti

3 spicchi di aglio

40 grammi mollica di pane

6 acciughe sott’olio

Olio di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Iniziamo cuocendo gli spaghetti in abbondante acqua salata, io consiglio un litro di acqua per 100 g di pasta. Poi prendiamo una padella antiaderente e facciamo tostare a fuoco vivace la nostra mollica di pane con un filo di olio. Dopo che la nostra mollica di pane si è ben tostata così da risultare bella croccante, la spostiamo in una ciotola e nella stessa padella mettiamo un filo di olio, gli spicchi di aglio in camicia e le acciughe spezzettate.

Facciamo sciogliere per bene le acciughe, leviamo l’aglio e scoliamo la pasta un minuto prima che arrivi a cottura e saltiamo il tutto a fuoco vivace in padella. Aggiungiamo anche la mollica di pane e saltiamo energicamente. Ecco pronti i nostri spaghetti come tradizione vuole, buon appetito e buon natale dal vostro chef Piero Cantore. Esiste anche una versione con l’aggiunta del pomodoro insieme alle acciughe e sempre poi il tutto saltato con la mollica di pane tostata, variante che consiglio di provare.