Le ricette dello chef – bruschetta miele e lardo di colonnata

Lo chef Piero Cantore continua a farci viaggiare tra le prelibatezze di casa nostra. Questa volta ci propone una ricetta un pò particolare ma che si prepara in pochissimo tempo, ideale per questo periodo di feste natalizie: un’antipasto a base di bruschetta con il miele e lardo di colonnata.

Ingredienti per 4 persone:

4 fettine di pane integrale

80 g di miele

80 g di burro

280 g di lardo di colonnata

Iniziamo tagliando le nostre fettine di pane, dello spessore di circa un centimetro. Questo ci aiuterà a tostarle prima in padella. Prendiamo una padella antiaderente e sciogliamo al suo interno il burro e poi il miele; inseriamo le fettine di pane e facciamole insaporire e tostare per bene da entrambi i lati. Nel frattempo tagliamo sottilmente il lardo di colonnata e lo poniamo sopra le fettine di pane, in modo da dare volume alle nostre bruschette risultando anche più graziose alla vista. Se lo gradiamo possiamo aggiungere anche del pecorino crotonese stagionato grattugiato e completare con dei fili di miele. O in alternativa spolverare della granella di noci e completare con aceto balsamico di Modena. Oppure lasciarle al naturale.