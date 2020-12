Le ricette dello chef – pesto alle cime di rapa

Continua il nostro appuntamento con il prodotto del mese. Scopriamo insieme le cime di rapa: come sceglierle al meglio e cosa guardare prima di acquistarle

Nella scelta delle cime di rapa il primo elemento da prendere in considerazione è il colore: verde acceso e senza macchie o parti giallognole. Le foglie devono essere fresche e non fiorite e gli steli dritti. E per finire, non devono avere segni di decadenza nella parte finale delle foglie.

Ricordate di fare attenzione a queste indicazioni prima di acquistarle poiché delle cime di rapa se buone si usano quasi tutte le parti. Consiglio di provare le cime di rapa e con i molluschi, le acciughe o i pesci grassi.

Adesso passiamo alla ricetta con questa fantastica verdura, un po’ particolare che si presta a tanti utilizzi: saltata con la pasta, oppure fredda con il riso o per accompagnare la carne o il pesce a voi la scelta.

Pesto di cime di rapa

Ingredienti per 4 persone

800 g di cime di rapa

20 cl di olio di oliva

40 g noci sgusciate

50 g di pecorino romano grattuggiato

sale e pepe q,b.

Iniziamo pulendo le nostre cime di rapa e lavandole bene sotto l’acqua corrente. Poi prendiamo una pentola capiente e riempiamola per metà di acqua portandola ad ebollizione. Dopo aver salato e calato le cime di rapa facciamole cuocere per circa 40 minuti. Passato questo tempo scoliamo e asciughiamo con l’aiuto di un po’ di carta assorbente.

Prendiamo un frullatore inseriamo metà dell’olio, le cime di rapa e le noci e frulliamo inserendo l’altra metà dell’olio a filo. Poi aggiungiamo il pecorino e continuiamo a frullare, dobbiamo ottenere una crema omogenea. Aggiustiamo di sale e pepe ed ecco pronto il nostro pesto da usare come meglio preferiamo.