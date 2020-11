Le ricette dello chef – crostone ricotta e funghi croccanti

Questa settimana utilizziamo i funghi porcini, molto diffusi in questo periodo di piogge. Una ricetta semplice e gustosissima

Ingredienti per 4 persone:

8 fettine di pane raffermo

1/2 ricotta di mucca

150g DI funghi porcini

10cl di olio di oliva

2 spicchi di aglio

15 cl di olio

sale e pepe q.b.

Iniziamo da funghi, puliamoli grattando la terra con l’aiuto di un coltellino, poi laviamoli sotto l’acqua corrente per tagliarli a cubetti di media grandezza. Mettiamo un po’ di olio extravergine di oliva in una padella antiaderente con due spicchi di aglio in camicia che facciamo rosolare per qualche minuto. Leviamo l’aglio, mettiamo i funghi porcini e facciamoli saltare a fiamma vivace.

Abbassiamo la fiamma e continuiamo la cottura per circa 8/10 minuti. I funghi devono risultare croccanti. Nel frattempo passiamo alla crema di ricotta: mettiamo in una ciotola la ricotta e 10 cl di olio di oliva e amalgamiamo per bene con una frusta fino ad ottenere una crema omogenea. Prendiamo le fettine di pane e spalmiamo sopra la ricotta, mettiamo la dadolata di porcini un filo di olio e serviamo a tavola. Se vogliamo, possiamo anche aggiungere sopra qualche fettina di guanciale croccante.