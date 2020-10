Crostone ricotta e funghi croccanti: la ricetta dello chef

Piatti semplici e allo stesso tempo raffinati, ricchi di gusto e tradizione

Lo chef Piero Cantore continua a farci viaggiare tra le prelibatezze di casa nostra. Piatti semplici e allo stesso tempo raffinati, ricchi di gusto e tradizione. Oggi ci propone un crostone con ricotta e funghi croccanti.

Ingredienti per 4 persone

8 fettine di pane raffermo

1/2 ricotta di mucca

150 g funghi porcini

10 cl di olio di oliva

2 spicchi di aglio

15 cl di olio

sale e pepe q.b.

Iniziamo dai funghi: li puliamo per bene grattando la terra con l’aiuto di un coltellino, li laviamo sotto l’acqua corrente e li tagliamo a cubetti di media grandezza. Mettiamo un pò di olio extravergine di oliva in una padella antiaderente con due spicchi di aglio in camicia e li facciamo rosolare per qualche minuto. Tolto l’aglio, mettiamo i funghi porcini e li facciamo saltare un pò a fiamma vivace. Abbassiamo la fiamma e continuiamo la cottura per circa 8/10 minuti (devono risultare belli croccanti).

Nel frattempo passiamo alla crema di ricotta: mettiamo in una ciotola la ricotta e 10 cl di olio di oliva e amalgamiamo per bene con una frusta. Bisogna ottenere una crema omogenea. Prendiamo le fettine di pane e spalmiamo sopra la ricotta, mettiamo la dadolata di porcini, un filo di olio e serviamo a tavola. Volendo si può anche aggiungere sopra qualche fettina di guanciale croccante.04