Panino gourmet con i ‘marzaioli’ e caciocavallo silano

L’inverno del 2020 è particolare sia da un punto di vista climatico, dato che in Sila non ha nevicato come al solito, e anche per il fatto che le temperature non sono state rigide

La natura non ferma il suo corso e a marzo spuntano i primi “marzaioli”; funghi particolari e a mio parere molto gustosi. Con i marzaioli si risveglia il bosco ed inizia anche, si spera, una stagione ricca di funghi, così da allietare i palati e gli appassionati.

I modi per preparare questa varietà di funghi sono molti; io li preferisco alla pizzaiola e poi saltati con le tagliatelle di pasta fresca fatte in casa così da riscoprire i prodotti semplici ma molto gustosi. Si possono preparare anche semplicemente trifolati con aglio, olio e prezzemolo e usati come contorno, oppure dopo averli trifolati usarli per un panino gourmet.

Ecco un esempio di panino gourmet molto particolare, prendiamo una ciabatta e tagliamola a metà e passiamolo velocemente dalla parte della mollica in una padella antiaderente. Quando sarà croccante leviamola, spalmiamoci sopra entrambe le metà una crema di patate della Sila igp, mettiamo sopra i funghetti trifolati e il caciocavallo silano a scaglie sottili un filo di olio d’oliva e chiudiamo questo fantastico panino molto particolare e gustoso.