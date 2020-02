Le ricette dello chef – Gamberoni con zucca

Il mare e i sapori di stagione in questa nuova ricetta tutta da gustare

Ingredienti

12 gamberoni

300 gr di zucca

30 gr di menta

20 Cl di olio

15 Cl latte

1 cucchiaio di noce moscata

Sale e pepe

Iniziamo a preparare la nostra ricetta tagliando la zucca a pezzi grandi con la buccia. Prendiamo una teglia per il forno e posizioniamo i pezzi di zucca. Mettiamo sopra un pò di olio, avvolgiamoli nella carta stagliola e mettiamoli in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti circa.

Nel frattempo prendiamo i gamberoni, sgusciamoli, e in una padella antiaderente mettiamo un filo d’olio. Ora saltiamoli a fuoco vivace per qualche minuto.

A questo punto la zucca è pronta. Apriamo la carta stagnola e mettiamo solo la polpa della zucca in una ciotola, aiutiamoci con un cucchiaio, adesso aggiungiamo il latte ed aggiustiamo di sale e pepe. Dobbiamo ottenere una bella crema che divideremo in 4 piatti fondi. Ne metteremo un pò sul fondo, una spolverata di noce moscata in polvere poi sopra aggiungeremo i gamberoni scottati, un filo d’olio e… il piatto e pronto.