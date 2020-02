Ricette di stagione: dadolata di zucca e patate al timo

Continua il nostro viaggio nelle ricette con i prodotti di stagione. Oggi un contorno davvero sfizioso e particolare tutto da provare

Ideale come contorno è un’alternativa colorata ma soprattutto gustosa.

Ingredienti

300g di patate

300g di zucca

30g timo

20cl olio di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Iniziamo tagliando a cubi di media grandezza sia la zucca che le patate. E’ importante che le dimensioni siano uguali così da garantire una cottura uniforme. Per rendere le verdure più croccanti fuori e morbide dentro, preferisco cuocerle per qualche minuto in acqua con 3 cucchiai di aceto bianco. Dopo 5 minuti dalla bollitura dell’acqua scoliamole e mettiamole in una teglia antiaderente, con un filo d’olio, le foglioline di timo, un po di sale e pepe e mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 45/55 minuti. Passato il tempo la nostra dadolata bicolore è pronta per essere servita ben calda.